«ЭнергосбыТ Плюс» назвал крупнейших УК-должников Самары
29 января 2020 14:52
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Энергетики используют все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе, взыскание через суд, инициирование процедур банкротства, привлечение к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию. Еще одним действенным средством снижения
задолженности УК является перевод жителей города на прямые расчеты с поставщиком ресурса. В частности, в прошлом году энергетики перевели на прямые договорные отношения жителей домов, которые обслуживались МП г.о.Самара «Универсалбыт», частично была выполнена «распаковка» МП г.о.Самара «Жилсервис».
«Особую обеспокоенность вызывает ситуация с платежной дисциплиной ООО «Жилуниверсал». На данный момент компания накопила задолженность за уже полученные ресурсы в размере около полумиллиарда рублей. В декабре 2019 года мы обратились к прокурору города с просьбой проверить деятельность
управляющей компании на предмет нецелевого расходования коммунальных платежей горожан», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.
В целом долг управляющих компаний и ТСЖ Самары за тепловую энергию составляет 2 млрд 793 млн рублей.
ТОП-4 крупнейших должников-УК г. Самары за тепло по состоянию на 01.01.2020:
ООО «Жилуниверсал» - 490,18 млн рублей;
МП г.о. Самара «Универсалбыт» - 48,039 млн рублей;
МП г.о. Самара «Жилсервис» 36,014 млн рублей;
ООО «УК Ассоциация» 19,687 млн рублей, передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».
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