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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о важности своевременной передачи показаний приборов учета

23 декабря 2019 14:25
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С 23 до 25 числа каждого месяца специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» ждут данную информацию от клиентов компании.
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание своих клиентов – размер и корректность начислений зависит от своевременно направленных в компанию показаний индивидуальных приборов учета.

С 23 до 25 числа каждого месяца специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» ждут данную информацию от клиентов компании.

«Мы призываем наших клиентов регулярно сообщать показания приборов учета и, тем самым, контролировать процесс формирования начислений за тепло. В этом случае у горожан не будет возникать вопросов по начислениям», - отметил руководитель управления биллинга и клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.

Сообщить данные по объемам потребления теплоресурсов сегодня можно, как через МФЦ (только в Тольятти), так и с помощью личного кабинета на сайте samara.esplus.ru. Те клиенты компании, кто получает квитанции от «Квартплаты24», могут передать данные через свои личные кабинеты. Информация о входе в них содержится в платежных документах. Также сведения принимаются во всех офисах обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», через ящики по сбору данных приборов учета, расположенных в Самаре и Тольятти (адреса указаны в квитанциях). 
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