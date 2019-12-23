"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о важности своевременной передачи показаний приборов учета

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С 23 до 25 числа каждого месяца специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» ждут данную информацию от клиентов компании.«Мы призываем наших клиентов регулярно сообщать показания приборов учета и, тем самым, контролировать процесс формирования начислений за тепло. В этом случае у горожан не будет возникать вопросов по начислениям», - отметил руководитель управления биллинга и клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.Сообщить данные по объемам потребления теплоресурсов сегодня можно, как через МФЦ (только в Тольятти), так и с помощью личного кабинета на сайте samara.esplus.ru. Те клиенты компании, кто получает квитанции от «Квартплаты24», могут передать данные через свои личные кабинеты. Информация о входе в них содержится в платежных документах. Также сведения принимаются во всех офисах обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», через ящики по сбору данных приборов учета, расположенных в Самаре и Тольятти (адреса указаны в квитанциях).