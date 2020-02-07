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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Должники «ЭнергосбыТ Плюс» не могут совершать сделки с недвижимостью

7 февраля 2020 14:17
88
«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует жителям города, имеющим задолженность за тепловую энергию, погасить долг или воспользоваться рассрочкой платежа
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание клиентов, что при наличии задолженности за тепловую энергию неплательщики лишаются возможности совершать любые сделки с движимым и недвижимым имуществом.

В частности, на днях один из клиентов энергокомпании оплатил 139 тысяч 236 рублей задолженности за отопление и горячую воду. Долг, накопленный за несколько лет, пришлось оплатить единовременно, поскольку наложенное судебными приставами обременение на квартиру не позволяло неплательщику совершить сделку по продаже недвижимости. 

В частности, на днях один из клиентов энергокомпании оплатил 139 тысяч 236 рублей задолженности за отопление и горячую воду. Долг, накопленный за несколько лет, пришлось оплатить единовременно, поскольку наложенное судебными приставами обременение на квартиру не позволяло неплательщику
совершить сделку по продаже недвижимости.

«К недобросовестным клиентам применяются все законодательно возможные меры воздействия: начисление пени за отсутствие своевременной оплаты, размещение на информационных досках подъездов домов номеров квартир и суммы долга собственника, конфискация автомобилей и бытовой техники, судебно-исковая работа. К тому же должники не могут совершать любые сделки с автотранспортными средствами, недвижимостью и пересекать границу Российской Федерации», - отметил директор по продажам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

По состоянию на 7 февраля 2020 года, общая задолженность клиентов – физических лиц перед Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» достигает 1,5 млрд рублей. В рамках судебно-исковой работы в январе 2020 года для принудительного взыскания с неплательщиков передана в суд задолженность на сумму 76,3 млн рублей.

«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует жителям города, имеющим задолженность за тепловую энергию, погасить долг или воспользоваться рассрочкой платежа. Для оформления рассрочки достаточно обратиться в один из офисов обслуживания клиентов компании. Адреса офисов можно уточнить на официальном сайте компании samara.esplus.ru.
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