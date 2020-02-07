Должники «ЭнергосбыТ Плюс» не могут совершать сделки с недвижимостью
7 февраля 2020 14:17
88
В частности, на днях один из клиентов энергокомпании оплатил 139 тысяч 236 рублей задолженности за отопление и горячую воду. Долг, накопленный за несколько лет, пришлось оплатить единовременно, поскольку наложенное судебными приставами обременение на квартиру не позволяло неплательщику совершить сделку по продаже недвижимости.
В частности, на днях один из клиентов энергокомпании оплатил 139 тысяч 236 рублей задолженности за отопление и горячую воду. Долг, накопленный за несколько лет, пришлось оплатить единовременно, поскольку наложенное судебными приставами обременение на квартиру не позволяло неплательщику
совершить сделку по продаже недвижимости.
«К недобросовестным клиентам применяются все законодательно возможные меры воздействия: начисление пени за отсутствие своевременной оплаты, размещение на информационных досках подъездов домов номеров квартир и суммы долга собственника, конфискация автомобилей и бытовой техники, судебно-исковая работа. К тому же должники не могут совершать любые сделки с автотранспортными средствами, недвижимостью и пересекать границу Российской Федерации», - отметил директор по продажам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.
По состоянию на 7 февраля 2020 года, общая задолженность клиентов – физических лиц перед Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» достигает 1,5 млрд рублей. В рамках судебно-исковой работы в январе 2020 года для принудительного взыскания с неплательщиков передана в суд задолженность на сумму 76,3 млн рублей.
«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует жителям города, имеющим задолженность за тепловую энергию, погасить долг или воспользоваться рассрочкой платежа. Для оформления рассрочки достаточно обратиться в один из офисов обслуживания клиентов компании. Адреса офисов можно уточнить на официальном сайте компании samara.esplus.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
7 февраля 2020 11:54
В Тольятти по программе гарантийного ремонта ФКР отремонтировано менее половины домов. Благоустройство региона
119
7 февраля 2020 11:26
Реконструкцию хотят провести на всем протяжении дороги, от Московского шоссе до ул. Горной. Благоустройство региона
173
5 февраля 2020 13:51
Она расположится в сквере на пересечении Фрунзе и Красноармейской. Благоустройство региона
328
Капитальный ремонт в Самаре
6 февраля 2020 20:27
Решили купить диван? А знаете ли вы, что цвет и форма дивана должны соответствовать интерьеру помещения? Капитальный ремонт в Самаре
67
22 января 2020 07:43
Концепция штор в рулоне выполнена просто: пользователь тянет за цепочку, и тогда все основание наматывается в ось. Капитальный ремонт в Самаре
527
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
447
Всё в Дом
5 февраля 2020 23:13Как выбрать массажное кресло
Для того, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть, получить удовольствие и ползу для здоровья, многие приобретают массажное кресло. И к выбору следует... Всё в Дом
79
27 января 2020 22:36Услуги по ремонту стиральных машин и бытовой техники
Ситуации, когда могут возникнуть поломки в вашей стиральной машине, обычно происходят в самый непредвиденный момент. Всё в Дом
351
22 января 2020 07:55Биокамины и их преимущества
Если стоит задача отопления частного дома, то самым эффективны и эстетичным вариантом станет печь, камин. Всё в Дом
170
ЖКХ
7 февраля 2020 15:03
Крупная коммунальная авария на тепловых сетях МУП «ЖЭС» оставила без тепла жителей п. Строитель. ЖКХ
64
7 февраля 2020 14:17
«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует жителям города, имеющим задолженность за тепловую энергию, погасить долг или воспользоваться рассрочкой платежа ЖКХ
87
7 февраля 2020 10:27
В ночь с пятницы на субботу бригады аварийно-восстановительных работ «РКС-Самара» проведут работы на двух водоводах диаметром 900 и 600 мм. ЖКХ
152
Экология
7 февраля 2020 13:49
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области. Экология
88
4 февраля 2020 12:49
В последний раз аномалия была зафиксирована в 1980 и 2015 годах. Экология
337
4 февраля 2020 11:27
Ликвидировать опасный объект должны уже в этом году. Экология
233
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
580
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2350
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
895
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1972
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1501
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1102
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1099
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1611
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1622
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1919
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3045
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3615
Мероприятия