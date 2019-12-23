Четыре тысячи добросовестных абонентов «РКС-Самара» уже получили подарки, а десятки недобросовестных могут остаться в праздники без канализации

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Перед судом предстали в общей сложности 11 человек. Трое из них получили длительные сроки лишения свободы.
Пять человек приговорены к смерти за убийство саудовского журналиста Хашогджи
В результате происшествия двум сотрудникам были причинены телесные повреждения.
Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростками полицейских в Апатитах
«Урок цифры» — это большая федеральная программа, которая направлена на профориентацию современных школьников для вовлечения их в цифровую экономику.
Самарскую область отметили на федеральном уровне за активное участие во всероссийской акции «Урок Цифры»
В честь 300-летия ведомства лучшим сотрудникам были вручены почетные государственные, региональные и ведомственные награды.
Сотрудники Средне-Поволжского управления Ростехнадзора отметили 300-летие ведомства
Заплатить он пытался за не привлечение к ответственности за нарушение законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.
За попытку дать взятку в 200 тысяч рублей полицейскому самарский бизнесмен заплатит штраф в 1 млн рублей
Автобус для выездов на домашние игры и соревнования стал новогодним подарком тольяттинским футболистам от официального дилера Scania в Поволжье ООО «Самара-Скан».
Футбольный клуб «Акрон» получил в подарок на Новый год автобус Scania Touring
В настоящий момент в отношении Егиазарова ведется процедура банкротства гражданина, инициированная банком «Солидарность».
Активы Егиазарова арестовали
Полномочный представитель отметил, что в 2020 году продолжится проведение фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье».
За год количество участников общественных проектов ПФО увеличилось на 160 тысяч человек
сегодня  Понедельник, 23 декабря, 19:53
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/12:
USD 62.41
-0.12
EUR 69.38
-0.21
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Четыре тысячи добросовестных абонентов «РКС-Самара» уже получили подарки, а десятки недобросовестных могут остаться в праздники без канализации

23 декабря 2019 16:00
185
«РКС-Самара» продолжает отключать должников от водоотведения.
«РКС-Самара» продолжает отключать должников от водоотведения. За прошлую неделю 12 самарских квартир остались без канализации, всего в декабре – 29. В планах на отключение на предновогодней неделе находятся адреса еще десятков неплательщиков.

Стоит отметить, что должникам предоставляется много способов расстаться с долгами. Традиционно в декабре «РКС-Самара» проводит поощрительную акцию «В Новый год – без старых долгов». Каждый абонент может оплатить задолженность, внести аванс за декабрь (по полученной квитанции) и получить сладкий подарок, а потом зарегистрироваться на сайте samcomsys.ru/promo и принять участие в розыгрыше призов.

Только всё это надо успеть до 26 декабря включительно.

Чтобы упростить процесс выдачи подарков и регистрации, работают выездные центры обслуживания клиентов «РКС-Самара». Посетители двух торговых центов уже совместили приятное с полезным: и покупки сделали, и получили сладкие подарки от ресурсоснабжающей организации. Дед Мороз со Снегурочкой создают праздничное настроение и объясняют жителям правила акции «В Новый год – без старых долгов», передает пресс-служба «РКС-Самара». 



Фото:    пресс-служба «РКС-Самара»
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
23 декабря 2019  13:49
В Самаре станции метро Победа и Советская стали более доступными для маломобильных граждан и инвалидов.
В Самаре станции метро «Победа» и «Советская» стали более доступными для маломобильных граждан и инвалидов
Этому способствовала прокуратура. Благоустройство региона
175
23 декабря 2019  12:50
На Волжском шоссе в Самаре появятся переходно-скоростные полосы
На Волжском шоссе в Самаре появятся переходно-скоростные полосы
Максимальная цена контракта 1 млн рублей. Благоустройство региона
153
23 декабря 2019  12:47
Красноглинское шоссе в Самаре ждет капитальный ремонт
Красноглинское шоссе в Самаре ждет капитальный ремонт
Выполнить работы подрядчик должен до 24 июня 2020 года. Благоустройство региона
160
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
23 декабря 2019  19:41
Как правильно выбрать цепную электропилу
 В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
20
25 ноября 2019  20:01
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
 Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
471
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
1871
Весь список
Всё в Дом
23 декабря 2019  19:33
Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
 Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
12
9 декабря 2019  19:19
Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
 Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
128
21 ноября 2019  09:34
Матрасы в Москве
 Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
414
Весь список
ЖКХ
23 декабря 2019  17:06
Лучшие работники энергокомпаний региона были отмечены наградами Самарской области. Среди них и сотрудники филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».
Сотрудников Самарского филиала «Т Плюс» наградили за профессионализм
Лучшие работники энергокомпаний региона были отмечены наградами Самарской области. Среди них и сотрудники филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».  ЖКХ
120
23 декабря 2019  16:00
«РКС-Самара» продолжает отключать должников от водоотведения.
Четыре тысячи добросовестных абонентов «РКС-Самара» уже получили подарки, а десятки недобросовестных могут остаться в праздники без канализации
«РКС-Самара» продолжает отключать должников от водоотведения.  ЖКХ
184
23 декабря 2019  14:25
С 23 до 25 числа каждого месяца специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» ждут данную информацию от клиентов компании.
"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о важности своевременной передачи показаний приборов учета
С 23 до 25 числа каждого месяца специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» ждут данную информацию от клиентов компании.  ЖКХ
183
Весь список

Экология
21 декабря 2019  10:46
Из-за погоды в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Из-за погоды в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
 Днём 21 декабря местами по Самарской области сохранится усиление северо-западного ветра порывы 15-20 м/с Экология
386
20 декабря 2019  17:38
На торжественной части совещания из рук министра получили удостоверения общественных экологических инспекторов, успешно прошедшие аттестацию общественники.
В Самарской области подвели итоги реализации нацпроекта «Экология»
На торжественной части совещания из рук министра получили удостоверения общественных экологических инспекторов, успешно прошедшие аттестацию... Экология
376
19 декабря 2019  13:32
Путин пообещал сократить вредные выбросы в атмосферу
Путин пообещал сократить вредные выбросы в атмосферу
Об этом Президент заявил в ходе пресс-конференции. Экология
313
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
413
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
563
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
373
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1129
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
788
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
723
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
445
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
665
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
787
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1041
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2174
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2684
Весь список

Мероприятия
В новокуйбышевском театре-студии «Грань» - премьера спектакля «В сапоге у бабки играл фокстрот»
Новогодняя премьера «Оловянный солдатик и Прекрасная балерина» в Самарской государственной филармонии
Новый год встретят в Самарском зоопарке
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные