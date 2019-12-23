Четыре тысячи добросовестных абонентов «РКС-Самара» уже получили подарки, а десятки недобросовестных могут остаться в праздники без канализации

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Стоит отметить, что должникам предоставляется много способов расстаться с долгами. Традиционно в декабре «РКС-Самара» проводит поощрительную акцию «В Новый год – без старых долгов». Каждый абонент может оплатить задолженность, внести аванс за декабрь (по полученной квитанции) и получить сладкий подарок, а потом зарегистрироваться на сайте samcomsys.ru/promo и принять участие в розыгрыше призов.Только всё это надо успеть до 26 декабря включительно.Чтобы упростить процесс выдачи подарков и регистрации, работают выездные центры обслуживания клиентов «РКС-Самара». Посетители двух торговых центов уже совместили приятное с полезным: и покупки сделали, и получили сладкие подарки от ресурсоснабжающей организации. Дед Мороз со Снегурочкой создают праздничное настроение и объясняют жителям правила акции «В Новый год – без старых долгов», передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»