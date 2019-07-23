Замминистра энергетики и ЖКХ области назначена Наталья Ржевская
23 июля 2019 11:23
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Заместителем министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области назначена Наталья Ржевская, сообщает areasam.ru со ссылкой на ведомство.
Ранее Наталья Ржевская занимала пост директора по экологии регионального оператора по работе с твердыми бытовыми отходами «Экостройресурс».
По некоторым данным, в областном минэнерго и ЖКХ Наталья Ржевская Наталья Ржевская будет курировать переход на новую форму обращения с твердыми бытовыми отходами, пишет АиФ Самара.
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