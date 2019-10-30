Видеокамеры помогут «РКС-Самара» бороться с граффитчиками
30 октября 2019 09:24
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В Самаре 178 насосных станций подкачки (НСП), благодаря которым питьевая вода подаётся на верхние этажи многоэтажек. Восемьдесят из них в 2019 году подверглись действиям вандалов-граффитчиков. Чаще всего это делают в Кировском районе: четверть всех случаев вандализма приходится на эту часть Самары.
«РКС-Самара» затратили около 200 тысяч рублей на закраску различных надписей на НСП. А ведь это тарифные деньги, которые могли бы пойти на необходимый ремонт сетей и оборудования. Все хулиганы, бегающие с краской и портящие чистые стены зданий, залезают в карман добропорядочных самарцев!
Ресурсоснабжающая организация обязана закрасить любое «художество» на станции, будь это чёрная закорючка или красивый рисунок. Согласно закону здания должны быть чистыми, а за нарушение на собственника налагается штраф от 50 до 150 тысяч рублей. При этом сами исполнители граффити остаются безнаказанными.
Сотрудники «РКС-Самара» каждый день проводят рейды, осматривают стены насосных станций. Но осмелевшие от безнаказанности вандалы продолжают портить внешний вид зданий. В октябре в Железнодорожном районе велась покраска станции. А с другой стороны здания в это же время орудовали граффитчики. Поймать их, к сожалению, не удалось.
Большим подспорьем станет установка камер видеонаблюдения, которыми станции подкачки будут оснащены в 2019-2020 годах. Это облегчит работу правоохранительных органов в деле поиска и наказания вандалов.
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