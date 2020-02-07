В ночь с 7 на 8 февраля «РКС-Самара» проведут крупные ремонтные работы на двух водоводах

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С 22.00 7 февраля будет полностью перекрыта проезжая часть улицы Советской Армии от Тихвинской до 8-ой Радиальной. При проведении ремонтных работ водоснабжение приостанавливать не планируется.С 22.00 7 февраля будет перекрыта проезжая часть улицы Ново-Вокзальной, ведущая от Московского шоссе к улице Фадеева. 8 февраля в близлежащих домах возможно пониженное давление холодного водоснабжения.В выходные работы планируется завершить и передать подрядчику для асфальфальтировки.Приносим извинения за возможные неудобства. Данные работы ведутся для предотвращения более серьёзных проблем на сетях водоснабжения.