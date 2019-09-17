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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре исполняется 45 лет со дня пуска в эксплуатацию Городских очистных канализационных сооружений

17 сентября 2019 10:49
121
В Самаре исполняется 45 лет со дня пуска в эксплуатацию Городских очистных канализационных сооружений.
По проекту через ГОКС может проходить до 1 млн/м3 стоков в сутки.

Сегодня, 17 сентября, исполняется 45 лет со дня пуска в эксплуатацию Городских очистных канализационных сооружений.

2019 год стал юбилейным для системы самарского водоотведения. Исполнилось не только 110 лет первой канализации, но и 45 лет городским очистным канализационным сооружениям «РКС-Самара».
В первой половине ХХ века сточные воды в Самаре не очищались централизованно. Часть из них проходила через локальные очистные сооружения предприятий, часть сбрасывалась прямиком в Волгу. В 60-х годах, когда куйбышевский водопровод стал третьим в СССР по мощности (после Москвы и Ленинграда), было принято решение строить в Куйбышевском районе городские очистные канализационные сооружения.

По проекту через ГОКС может проходить до 1 млн/м3 стоков в сутки. Технология очистки – механическая, биологическая и обеззараживание. В настоящее время ГОКС включён в федеральную программу «Оздоровление Волги», и обеззараживание хлором будет заменено на физический безреагентный метод – ультрафиолетовое обеззараживание.
Благодаря сотрудникам ГОКС и испытательной химико-бактериологической лаборатории сточных вод (ИХБЛСВ) сегодня стоки миллионной Самары сбрасываются в Волгу очищенными. По данным программы экоаналитического контроля «РКС-Самара», сточные воды после ГОКСа по некоторым показателям даже чище, чем сама Волга.


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