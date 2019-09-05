Самарцы требуют пересмотра тарифов
5 сентября 2019 13:49
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Жители Самарской области готовы писать жалобы даже в Администрацию президента. Недовольных работой регионального оператора по сбору ТКО стало больше.
В ответ на заявление регионального оператора по сбору ТКО «ЭкоСтройРесурса» о том, что они собираются бороться с должниками в судебном порядке, в Twitter поднялась волна возмущения. Жители области обращаются к главе региона, мэру Самары и даже в Администрации президента с просьбой пересмотреть тарифы.
Представители регоператора заявляют, что одно с другим не связано, а установление тарифов входит в компетенцию регионального министерства энергетики и ЖКХ. Ситуация осложняется тем, что тарифы устанавливались без предварительного мониторинга, на основании теоретических выкладок. Сам же регоператор признавал, отчитываясь на заседании губернской думы перед депутатами, что в некоторых районах Самарской области объем собираемого мусора на 30 % ниже, чем запланировано.
Для корректировки данных был проведен тендер, победителем которого стал Самарский технологический университет. Согласно конкурсной документации, специалисты должны провести замеры накопления мусора по четырем сезонам. Работа завершится, таким образом, только к началу лета 2020 года. Тогда, возможно, будут пересмотрены тарифа и ставки снизятся, пишет "ФедералПресс".
Напомним, что собираемость по «мусорным» квитанциям снизилась летом 2019 до 65 %. Юристы регоператора готовят массовые иски к должникам.
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