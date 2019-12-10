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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарцам разрешили платить за вывоз мусора в рассрочку

10 декабря 2019 10:41
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Самарцам разрешили платить за вывоз мусора в рассрочку
Регоператор опубликовал пакет документов, необходимых для оплаты по частям.

Жители Самарской области, у которых накопились неоплаченные квитанции за вывоз ТКО, теперь могут разделить долги на части и вносить деньги постепенно. О возможностях рассрочки на своем сайте сообщили представители ООО «ЭкоСтройРесурс». Правда, чтобы получить возможность оплачивать долг поэтапно, придется всё же заплатить не менее 25% от всей суммы, пишет 63.ру.

— Чтобы получить рассрочку, необходимо прийти в центр обслуживания населения регионального оператора с письменным заявлением о согласовании условий рассрочки оплаты просроченной задолженности. Адрес ближайшего к дому центра обслуживания населения можно найти на квитанции, — сообщает регоператор.

Для оформления рассрочки понадобятся следующие документы:

паспорт;
письменное заявление;
последняя квитанция от регоператора, в которой отражена сумма долга;
квитанция об оплате задолженности в размере не менее чем 25% от общей суммы долга;
копия документа, подтверждающего право собственности на объект недвижимости (выписка из ЕГРН, свидетельство о государственной регистрации права собственности, судебный акт и т. д.);
для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, документ, подтверждающий этот статус.
Недавно стало известно, что общая задолженность мусорного регоператора перед подрядчиками составила 1,33 миллиарда рублей. И всё же стоимость услуги по вывозу ТКО в следующем году не увеличится.


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