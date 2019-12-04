Самарские неплательщики за воду пополнят базу «Бюро кредитных историй»

192

Специалисты по работе с должниками нередко наблюдают ситуации, когда абонент хронически не оплачивает услуги ЖКХ, но при этом берет кредиты на предметы роскоши, дорогостоящую технику, машины, жилье. Такую практику необходимо искоренить. Для этого «РКС-Самара» планирует заключить договор с АО «Национальное бюро кредитных историй». На основе информации, которая имеется в распоряжении «Бюро кредитных историй», формируется кредитный рейтинг заемщика и выдается решение о выдаче или, скорее, об отказе в выдаче кредита.Ранее по такому принципу «РКС-Самара» сотрудничали напрямую с несколькими банками, передавали информацию о долгах. В результате, десятки недобросовестных абонентов получили отказы в выдаче кредитов и были вынуждены оплатить долг. В настоящее время «Бюро кредитных историй» формирует базу по заемщикам одновременно для всех кредитных организаций.Уже сейчас в «РКС-Самара» сформированы первые списки крупных должников на 49 листах для передачи в «Бюро». В них попали 796 абонентов с долгом более 40 000 рублей. Это суммы, по которым были получены, но не исполнены судебные решения. Общая сумма этих долгов – более 41 миллиона рублей. Цель данных мероприятий – заставить неплательщиков исполнять законодательство: своевременно и в полном объеме оплачивать потребленные услуги ЖКХ. Нарушение законодательства, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. №218-ФЗ «О кредитных историях», влечет за собой ухудшение кредитной истории, снижение персонального рейтинга, отказ от получения новых кредитов и ухудшение платежных условий по ранее предоставленным кредитам.Фото pixabay.com