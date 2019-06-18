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«РКС-Самара» проводит замену подземных коммуникаций под Крымской площадью бестраншейным способом

18 июня 2019 10:58
115
«РКС-Самара» проводит замену подземных коммуникаций под Крымской площадью бестраншейным способом.
Всего в районе Крымской площади в течение месяца планируется заменить 1701 метр труб.

В рамках реконструкции Крымской площади «РКС-Самара» меняют подземные коммуникации водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время ведутся работы на канализационных сетях с использованием современной технологии. После телеинспекции и промывки старой трубы в неё заводится специальный стеклопластиковый рукав, пропитанный полиэфирной смолой. С помощью источников ультрафиолетового излучения рукав затвердевает, становясь новой трубой.

Такой метод позволяет проводить работы без вскрытия поверхности. На месте ремонта нет привычных отвалов грунта, скопления техники. Зато есть машина, на которой стопочкой, как чистое постельное белье, лежат готовые к замене трубы. Да и специалисты, производящие работы внутри канализационных колодцев, выглядят необычно: вместо спецовок – белые защитные комбинезоны, которые делают их похожими на испытателей или лаборантов.

Всего в районе Крымской площади в течение месяца планируется заменить 1701 метр труб: 803 метра водопроводных и 898 канализационных.



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