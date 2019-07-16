"РКС-Самара" приняли участие во встрече со словенской делегацией

128

На встречу в торгово-промышленную палату Самарской области были приглашены руководители компаний, имеющих потенциальный интерес в развитии взаимовыгодных экономических связей с предприятиями Словении. После официальных мероприятий состоялись знакомства и переговоры в узком формате.«РКС-Самара» принимали Владо Лончара, директора компании по производству насосного оборудования. Руководители самарской ресурсоснабжающей организации внимательно познакомились с презентацией продукции словенского предприятия. В дальнейшем переговоры могут вестись в рамках пристального изучения оборудования техническим советом «РКС-Самара».Неформальное общение активно продолжилось во время осмотра экспозиции музея истории самарского водопровода. Владо Лончар был искренне удивлен и самому музею, и масштабному пути, который прошел самарский водопровод от первых линий до сегодняшней грандиозной инвестпрограммы. «История наших предприятий наглядно демонстрирует тезис о том, что успех любого дела основан на доверии клиентов, которое зарабатывается десятилетиями. Я надеюсь, что и между нами возникнет доверие, взаимовыгодное сотрудничество в интересах сотрудников и жителей», - сказал г-н Лончар.