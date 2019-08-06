Мероприятия инвестиционной и производственной программ «РКС-Самара» выполнены на 4,5 млрд рублей
6 августа 2019 13:40
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«РКС-Самара» свою работу ведут по двум основным направлениям – инвестиционной программе, которая предусматривает реализацию конкретных долгосрочных стратегически значимых проектов, и производственной – капитальные ремонты сетей и оборудования. За время работы компании по этим программам было выполнено мероприятий на общую сумму 4,5 миллиарда рублей.
Производственная программа за 2013-2019г. выполнена на 2,3 млрд. рублей. Средства были направлены на капитальные ремонты производственных зданий, перекладку аварийных сетей, оборудования и агрегатов, некоторые из которых не менялись с момента установки 30, 40 и более лет назад. Только в первой половине 2019 года по производственной программе «РКС-Самара» заменено 15 насосов, 284 водопроводные задвижки и 41 пожарный гидрант, отремонтировано 498 водопроводных камер, переложено 1,8 км водопроводных и канализационных сетей.
В рамках инвестиционной программы, например, на головных сооружениях системы водоснабжения и водоотведения города было установлено оборудование, которое позволило в короткие сроки серьезно снизить удельный расход электроэнергии. Также были начаты проекты по реконструкции городских канализационных сооружений, автоматизации канализационных и водопроводных станций подкачки, обновление техники. Все это стало основой для дальнейшего развития водопроводно-канализационного хозяйства города и новой инвестиционной программы на 2019 – 2023 годы.
В ближайшие годы инвестиционные вложения компании «РКС-Самара» увеличатся. Если за предыдущие семь лет было реализовано инвестиционных проектов на 2,2 млрд. рублей, то в планах следующей пятилетки предусмотрена сумма в два раза больше - 4,5 млрд. рублей.
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