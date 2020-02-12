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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Энергетики повысили надежность теплоснабжения сразу трех районов Самары

12 февраля 2020 11:54
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Энергетики повысили надежность теплоснабжения сразу трех районов Самары
В ходе работ было реализовано уникальное техническое решение.

На Центральной отопительной котельной филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» выполнена реконструкция водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№1. В ходе работ было реализовано уникальное для самарских теплогенерирующих объектов техническое решение, что позволило повысить надежность теплоснабжения жителей Советского, а также части Октябрьского и Промышленного районов областного центра.

«Было принято решение заменить трубы секции конвективной части на трубы с увеличенным диаметром и спиральным оребрением. Таким образом удалось увеличить поверхность нагрева более чем в 2 раза. В совокупности с уплотнением котла это привело к повышению надежности работы оборудования и росту его КПД», - рассказал главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

Водогрейный котел №1 был введен в работу в 1965 году и отработал нормативный срок. Для продления эксплуатации оборудования специалисты «Т Плюс» провели экспертизу промышленной безопасности котла, по итогам которой была произведена реконструкция агрегата.

Одним из основных этапов обновления стала замена металлических труб (поверхностей нагрева). Они в большом количестве находятся внутри 15-метрового водогрейного котла. По этим трубам циркулирует вода, которую нагревает сжигаемый внутри оборудования газ. Учитывая высокие температуры и взаимодействие с водой, технические характеристики поверхностей нагрева постепенно снижаются, ухудшая надежность теплоснабжения потребителей и технико-экономические параметры котельной. В этой связи теплоэнергетики ежегодно ведут мониторинг состояния поверхностей нагрева и меняют отработавшие свой ресурс.

В 2020 году самарские энергетики планируют провести средний и капитальный ремонт 12 энергетических и 1 водогрейного котла на теплоисточниках «Т Плюс» в регионе.

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