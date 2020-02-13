Авария произошла на тепловых сетях в Самаре на ул. Мичурина

141

Вчера на ул. Мичурина, рядом с домом №23 Б прорвало трубу с горячей водой. Столб пара окутал многочисленные машины, припаркованные рядом с офисным зданием. Авария произошла на тепловой сети в зоне ответственности организации «СТО». Порыв устраняется до сих пор. В зоне ликвидации аварии расположены следующие объекты:- Мичурина ул 21;- Мичурина ул 21А;- Мичурина ул 21В;- Мичурина ул 70А;- Московское ш 2б;- Московское ш 76-77;- Московское ш 78-79;- Московское ш литер Е.Данных о пострадавших жителях или автотранспортных средствах не поступало.