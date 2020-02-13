Авария произошла на тепловых сетях в Самаре на ул. Мичурина
13 февраля 2020 12:08
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Вчера на ул. Мичурина, рядом с домом №23 Б прорвало трубу с горячей водой. Столб пара окутал многочисленные машины, припаркованные рядом с офисным зданием. Авария произошла на тепловой сети в зоне ответственности организации «СТО». Порыв устраняется до сих пор. В зоне ликвидации аварии расположены следующие объекты:
- Мичурина ул 21;
- Мичурина ул 21А;
- Мичурина ул 21В;
- Мичурина ул 70А;
- Московское ш 2б;
- Московское ш 76-77;
- Московское ш 78-79;
- Московское ш литер Е.
Данных о пострадавших жителях или автотранспортных средствах не поступало.
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