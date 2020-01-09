10 января, с 21-00 до завершения работ, будет частично ограничено движение на ул. Ново- Садовой
9 января 2020 17:45
56
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
9 января 2020 13:32
Те, кого выгнали, грозятся тоже вернуться на площадку. Благоустройство региона
179
9 января 2020 12:54
Как замечают автомобилисты, такая ситуация происходит не в первый раз. Благоустройство региона
141
9 января 2020 11:56
Аппаратура сможет подавать сигналы тревоги. Благоустройство региона
167
Капитальный ремонт в Самаре
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
198
23 декабря 2019 19:41Как правильно выбрать цепную электропилу
В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
122
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
502
Всё в Дом
23 декабря 2019 19:33Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
128
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
164
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
464
ЖКХ
9 января 2020 17:45
В связи с аварией на водоводе. ЖКХ
54
9 января 2020 14:56
Ее торжественная установка будет приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. ЖКХ
140
9 января 2020 11:44
Сотрудники ООО «ЕЭС-Гарант» установили систему погодозависимой автоматики в ТСЖ «Дом 80 А» по ул. Партизанская, 80 А, в Самаре. ЖКХ
167
Экология
4 января 2020 13:12
Температура воздуха вновь начнёт понижаться до -7 градусов. Экология
489
3 января 2020 11:35
Десятки, если не сотни, хвойных лежат брошенными. Экология
545
3 января 2020 10:48
Разработан прогноз до 2100 года. Экология
422
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1080
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
385
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1109
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
999
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
571
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1520
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
640
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1065
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1120
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1383
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2444
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2981
Мероприятия