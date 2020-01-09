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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

10 января, с 21-00 до завершения работ, будет частично ограничено движение на ул. Ново- Садовой

9 января 2020 17:45
56
В связи с аварией на водоводе.
Внимание! В связи с аварией на водоводе в пятницу, 10 января, с 21-00 до завершения работ будет частично ограничено движение на ул. Ново- Садовой в районе Постникова оврага (направление из города). Просим заблаговременно планировать маршрут, передает пресс-служба минтранса СО. 
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Комментарии


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