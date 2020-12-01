Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

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Об этом заявила ТАСС директор музея Марина Лошак. О причинах смерти пока не сообщается. Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Александровна возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина 52 года.

В этом качестве она выступала инициатором и организатором крупнейших международных выставок, в том числе "Москва – Париж", "Москва – Берлин", "Россия – Италия", "Модильяни", "Тёрнер", "Пикассо" и многих других.

В 1981 году вместе с пианистом Святославом Рихтером основала фестиваль музыки и живописи "Декабрьские вечера".

Автор более 100 публикаций – каталогов, статей, альбомов, телевизионных передач, сценариев научно-популярных фильмов. На протяжении ряда лет вела преподавательскую работу в МГУ и других вузах.

Ирина Александровна Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. Была студенткой Института философии, литературы и истории, а также МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1945 году поступила на работу в ГМИИ имени А.С.Пушкина. Областью ее научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения. С 1961 по 2013 годы занимала пост директора музея, после этого стала его президентом.

Антонова – член Общественной палаты с 2011 года. Полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством", является лауреатом множества наград. Высокая репутация Антоновой в музейном сообществе позволила представить в Пушкинском музее шедевры мировой живописи из крупнейших художественных собраний, которые редко отправлялись за рубеж.

В одном из интервью Ирина Александровна сказала, что "когда тебе 95, можно уже не говорить ничего либо только чистую правду". Все, что сверх 70 лет, она называла "премией, бонусом" – подарком, которым нужно распорядиться с умом. "Главное – делать то, что любишь, и не терять те ценности, в которые веришь", – отмечала Антонова.