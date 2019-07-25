Россияне стали чаще брать кредиты наличными
25 июля 2019 12:25
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За полгода объем выдачи займов наличными увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составляет 2,2 триллиона рублей. Об этом говорится в отчете Объединенного кредитного бюро.
Всплеск такого вида кредита в крупных банках объяснили тем, что россиянам требуются деньги «здесь и сейчас». Более того, цифра растет на фоне и без того почти рекордных показателей закредитованности населения. Люди их берут, чтобы поддерживать уровень жизни или рефинансировать предыдущие долги.
Общая сумма займов наличными составляет 2,2 триллиона рублей против 1,8 триллиона годом ранее. За первые 6 месяцев 2019 года была выдано 4,2 триллиона потребительских кредитов. Средний размер кредита вырос с 249 тысяч до 269 тысяч рублей.
По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, наличные деньги гораздо выгоднее безналичного перевода в случае, когда клиент приобретает автомобиль. При покупке по карте стоимость оказывается выше, чем при расчете наличкой, пишут «Известия».
«Стоимость при покупке по карте оказывается выше, чем при расчете наличкой, поскольку проценты за эквайринг всё еще высоки», – пояснил он.
Ранее сообщалось о росте кредитования среди подростков 18 лет. С начала 2019 года банки стали в 2,5 раза чаще выдавать им займы, пишет "ФедералПресс"
Фото: pixabay.com
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