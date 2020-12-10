Около 20 школ и еще ряд соцучреждений в Иркутске пострадали от землетрясения

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На стенах появились трещины, но угрозы они не представляют, сообщили в пресс-службе администрации города.

Землетрясение произошло этой ночью в Бурятии и Иркутской области. Его магнитуда в эпицентре – в Кабанском районе Бурятии – составляла 5,5, интенсивность – 7,6 балла. В Иркутске интенсивность толчка достигала 5 баллов.

В городе обследуют социальные объекты и жилые дома. В 18 школах зафиксированы трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях.

Кроме этого, в здании культурно-досугового центра "Россия" в актовом зале поврежден подвесной потолок. Принято решение о его закрытии. В ряде спортучреждений также осыпалась штукатурка, есть трещины. Спецслужбы проверили мостовые сооружения, путепроводы, котельные. Повреждений не выявлено. В областном центре действует режим повышенной готовности, передает Радио Маяк.