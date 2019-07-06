Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов из-за наводнения в Иркутской области
6 июля 2019 11:53
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Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко потребовал от властей Иркутской области пересмотреть генпланы муниципальных образований региона, пишут "Известия".
Соответствующее заявление он сделал в субботу, 6 июля, во время заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Иркутской области. Заместитель главы кабинета министров отметил, что жилье необходимо выносить из потенциально опасных зон.
«Хотел бы обратить внимание: генеральные планы должны иметь особые зоны подтопления. В этих зонах подтопления мы не можем строить жилье», — приводит слова Мутко ТАСС.
Незадолго до этого председатель областного правительства Руслан Болотов сообщил, что генплан пострадавшего от наводнения города Тулун будет скорректирован с целью недопущения застройки на подверженных подтоплению территориях.
Сильные дожди прошли в Иркутской области 25 июня, после чего начались паводки. Согласно последним данным, в результате резкого подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей произошло подтопление в 103 населенных пунктах, пострадали свыше 10 тыс. домов. Жертвами разгула стихии стали 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести.
3 июля президент России Владимир Путин своим указом объявил в Иркутской области чрезвычайную ситуацию федерального характера. В связи с этим в регионе установлен особый уровень реагирования.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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