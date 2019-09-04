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Максим Орешкин назвал главные условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе

4 сентября 2019 12:03
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Максим Орешкин назвал главные условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе

Министр экономического развития считает, что необходимо повышение доходов населения и производительности труда.

Главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России являются повышение доходов населения и рост производительности труда. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране", - отметил министр.

При этом он не стал говорить о возможных сроках сокращения рабочей недели. "Здесь важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения, и решать задачи поэтапно", - подчеркнул Орешкин.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, не исключил, что в будущем мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе.


Фото: pixabay.com

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