Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Леонова
12 октября 2019 10:14
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"Светлая память об Алексее Леонове навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и искренне уважал этого замечательного человека", говорится в телеграмме соболезнования Владимира Путина родным и близким в связи со смертью лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза. Алексей Леонов скончался в Москве на 86 году жизни. Похороны пройдут 15 октября на военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает Радио Маяк.
Астронавты на орбите со скорбью восприняли весть об уходе из жизни космонавта Алексея Леонова. "Те 12 минут, которые Леонов провел за пределами космического корабля "Восход-2" почти полвека назад, открыли новую главу в истории космических полетов", – сказала астронавт Джессика Меир, которая в пятницу управляла манипулятором, обеспечивая выход в открытый космос двух своих коллег – Кристины Кук и Эндрю Моргана.
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