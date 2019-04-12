В "Роскосмосе" рассказали, как День космонавтики пройдет на МКС
12 апреля 2019 09:15
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Космонавты будут выращивать болотную траву и проводить экологические исследования.
Российские космонавты на Международной космической станции в День космонавтики будут выращивать болотную траву и проводить экологические исследования, связанные с наблюдением земной поверхности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
"Двенадцатого апреля запланированы следующие работы экипажа российского сегмента МКС: ежедневное обслуживание систем жизнеобеспечения, проведение научных экспериментов "Экон", "Ураган", "Ряска", физические упражнения", - отметили в пресс-службе.
Российские космонавты на Международной космической станции в День космонавтики будут выращивать болотную траву и проводить экологические исследования, связанные с наблюдением земной поверхности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
"Двенадцатого апреля запланированы следующие работы экипажа российского сегмента МКС: ежедневное обслуживание систем жизнеобеспечения, проведение научных экспериментов "Экон", "Ураган", "Ряска", физические упражнения", - отметили в пресс-службе.
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