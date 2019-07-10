В МЧС рассказали о правилах поведения при встрече со змеей
10 июля 2019 09:29
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В МЧС дали рекомендации, как вести себя при встрече со змеей. Об этом 10 июля сообщает «РИА Новости».
Специалисты отметили, что змеи никогда не нападают первыми, поэтому если вы встретили ее на улице, то не провоцируйте пресмыкающееся и отойдите на безопасное расстояние.
«От змей лучше не убегать — в панике можно наступить на другую, которая находится рядом. Если змея все же укусила, следует немедленно обратиться к врачам. Как правило, во всех медучреждениях есть змеиное противоядие», — рассказали в ведомстве.
В том случае, когда поблизости нет больниц и поликлиник, то место укуса надо продезинфицировать, наложить повязку и отметить точное время нападения змеи. Чтобы яд не распространялся по организму, пораженную конечность надо зафиксировать.
После укуса змеи следует отказаться от спиртного, поскольку оно препятствует выводу яда. При этом в МЧС посоветовали пить больше воды, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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