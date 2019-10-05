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Новости /  В стране  

Стало известно, как Путин отметит свой день рождения

5 октября 2019 12:10
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Стало известно, как Путин отметит свой день рождения
7 октября Владимиру Путину исполняется 67 лет.

Президент России Владимир Путин отметит свой день рождения с родными и близкими. Он проведёт этот день на природе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков агентству ТАСС.

— Он проведёт его на природе. С родными и близкими, — пояснил представитель Кремля.

7 октября Владимиру Путину исполняется 67 лет.

Ранее Лайф рассказывал, как Путин праздновал день рождения последние десять лет. Он работал, играл в хоккей, отдыхал в тайге.


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