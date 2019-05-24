Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира
24 мая 2019 09:14
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Сборная России по хоккею победила команду США и вышла в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфинале российские хоккеисты одолели американцев со счетом 4:3. В полуфинале 25 мая наши сыграют с командой Финляндии.
В другом полуфинале в субботу встретятся сборные Чехии и Канады, победившие соответственно команды Германии и Швейцарии, передает Радио Маяк.
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