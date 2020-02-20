Самарским детям-сиротам предлагают выделить землю
20 февраля 2020 12:18
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Детям-сиротам, проживающим в селах региона, предложили выделять земельные участки. Областные парламентарии решили, что без огорода и подсобного хозяйства в селе не проживешь.
На заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию областного парламента депутаты поддержали законодательную инициативу коллег из собрания представителей Большечерниговского района — выделять детям-сиротам землю для ведения хозяйства.
Сейчас, в рамках действующего законодательства, дети-сироты, проживающие в сельской местности, получают при достижении совершеннолетия для проживая дом, а не квартиру.
Земельный участок, прилегающий к нему, либо остается арендованным у муниципалитета, либо, когда дом переходит в собственность, выкупается.
Депутаты посчитали такое положение вещей несправедливым. По мнению членов комитета, и дом, и землю нужно передавать этой категории льготников без дополнительных финансовых вложений.
«Если по закону предоставлен частный дом, то почему земля там должна быть в аренде или в чьей то собственности? Необходимо провести мониторинг, выяснить, сколько таких домов, земельных участков. Надо предусмотреть возможность передачи земли, хотя бы трех соток! На них можно огород разбить или обустроить приусадебное хозяйство. Без земли жить на селе нельзя!», - высказал свое мнение председатель комитета Александр Живайкин («Единая Россия»).
Комитет решил, что после мониторинга объектов и анализа информации по всем районам области депутаты представят поправки в закон ГД «О земле». Аналогичное предложение будет направлено и в государственную думу РФ, пишет ФедералПресс.
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