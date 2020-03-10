Путин рассказал об отношении к лозунгу «Можем повторить»
10 марта 2020 11:55
142
Президент России Владимир Путин в ходе интервью ТАСС рассказал о своем отношении к популярным лозунгам, таким как «Можем повторить», «На Берлин», «Спасибо деду за Победу», которые часто можно встретить на автомобилях в преддверии Дня Победы.
По словам главы государства, трактовать их можно по-разному.
«Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — заявил Путин.
Также в выпуске интервью, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне, он назвал «отличным» лозунг «Спасибо деду за Победу».
Ранее в марте стало известно, что Путин ко Дню Победы опубликует авторскую статью о Второй мировой войне. Глава государства изложит в ней свое видение событий, пишут "Известия".
C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
865
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
496
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
839
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1121
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3132
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1430
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
839
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
556
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
867
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
885
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1495
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1990
Мероприятия