Путин ответил на вопрос о своих планах после окончания президентского срока
22 августа 2019 13:51
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Российский лидер Владимир Путин считает преждевременными разговоры о том, чем он будет заниматься после окончания своего президентского срока в 2024 году.
— Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня ещё 2019-й, — заявил глава государства в ответ на вопрос журналистов о том, на какой позиции он себя видит через пять лет.
Такой вопрос задали Путину в ходе его визита в Хельсинки на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё. После обсуждения двусторонних отношений и международной повестки главы двух государств посетят крепость Свеаборг.
Также глава государства сегодня выразил надежду на полноформатное восстановление отношений России и ЕС, пишет Лайф.
Фото © Kremlin
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