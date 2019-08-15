Путин отказался отдавать операторам частоты для 5G
15 августа 2019 11:29
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Совет безопасности России направил Владимиру Путину письмо с просьбой отказать операторам в выдаче частот 3,4-3,8 ГГц. Президент ответил на него утвердительно.
Сейчас этот диапазон используется Минобороны и Роскосмосом, невозможно подключить к нему ещё и операторов с сетями 5G.
Минкомсвязи продолжает настаивать на использовании для сетей пятого поколения диапазона 4,4-4,99 ГГц. Однако операторы выступают против него, утверждая, что подходящего оборудования нет, а на его разработку и создание уйдёт 5-7 лет, пишут Ведомости.
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