Путин освободил студентов и аспирантов от НДФЛ при получении матпомощи
30 сентября 2019 10:29
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее те средства, которые вузы и колледжи выделяли на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, подлежали обложению НДФЛ. Теперь же студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажёров освобождают от уплаты налога с матпомощи, не превышающей четырёх тысяч рублей за налоговый период (календарный год).
Документ вступит в силу с 1 января 2020 года, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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