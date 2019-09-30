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Путин освободил студентов и аспирантов от НДФЛ при получении матпомощи

30 сентября 2019 10:29
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Путин освободил студентов и аспирантов от НДФЛ при получении матпомощи
Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее те средства, которые вузы и колледжи выделяли на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, подлежали обложению НДФЛ. Теперь же студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажёров освобождают от уплаты налога с матпомощи, не превышающей четырёх тысяч рублей за налоговый период (календарный год).

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года, пишет Лайф.


Фото pixabay.com
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