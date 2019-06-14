Московский зоопарк с 1 июля запустит трансляцию из вольеров больших панд
14 июня 2019 11:19
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Московский зоопарк с 1 июля запустит трансляцию из вольеров больших панд. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы. Восемь видеокамер будут фиксировать сеансы кормления, игры и тренинги бамбуковых медведей по кличке Жуи и Дин-Дин в круглосуточном режиме. Посмотреть трансляцию из павильона "Фауна Китая можно будет на сайте зоопарка.
Панды были переданы Китаем по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНР. Официальная церемония передачи состоялась 5 июня, ее посетили лидеры России и Китая, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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