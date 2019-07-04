ХХХ Всемирная летняя Универсиада объявлена открытой
4 июля 2019 09:12
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Церемония открытия ХХХ Всемирной летней Универсиады прошла на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе. Знаменосцем сборной России на параде спортсменов был пловец Кирилл Пригода. Делегация нашей страны насчитывает более 360 человек, бороться за награды турнира будут 275 спортсменов.
Универсиада продлится до 14 июля, всего на ней будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года, передает Радио Маяк.
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