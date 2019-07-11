Электронные паспорта появятся в России в 2022 году
11 июля 2019 09:45
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Заместитель председателя правительства Максим Акимов рассказал, когда ждать появления электронных паспортов.
Акимов уверен, что переход на них произойдёт в 2022 году. Но пока точного решения ещё не принято.
Вносить изменения в электронный паспорт сможет «только МВД и орган, который будет записывать базовую информацию, но, естественно, только уполномоченный орган».
Шли дебаты о том, должен ли это быть носитель просто с QR-кодом, или с каким-то другим идентификатором, либо там нужен действительно чип.
В идеале, это будет мобильное приложение, защищённое российской криптографией. Разумеется, все данные будут храниться только на территории России, пишет ТАСС.
Фото: pixabay.com
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