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Эксперты посчитали денежные потери россиян из-за запрета санкционной еды

29 октября 2019 13:55
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Эксперты посчитали денежные потери россиян из-за запрета санкционной еды
За продовольственные контрсанкции россияне вынуждены платить из собственного кармана.

Российские потребители каждый год теряют 445 миллиардов рублей. Виной тому продовольственное эмбарго, введенное государством в качестве контрсанкций Западу. Убыток посчитали в ходе совместного исследования экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
Эксперты сравнили потребление, выпуск и цены санкционных продуктов в 2013 и и 2018 году. Авторы исследования ссылались на данные Евромонитора, Росстата и информацию ООН, пишет "ФедералПресс".

Экономисты выяснили, что только птицу, свинину и помидоры можно отнести к товарам, успешным в импортозамещении. Изначально цены на них выросли, но затем упали до уровня 2013 года из-за роста производства. Лишь эти продукты принесли экономическую прибыль в 75 миллиардов рублей, сообщил «Коммерсант». Отказ от других санкционных товаров оказался провальным: общие потери составили 445 миллиардов рублей ежегодно. На одного человека это примерно 3 тысячи рублей.

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