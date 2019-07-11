Дважды оправданную студентку из Самары отправили в тюрьму
11 июля 2019 12:50
154
Самарский областной суд оставил в силе приговор 22-летней студентке, обвиняемой в получении посылки с наркотиком и участии в его распространении. Она приговорена к восьми годам колонии.
Девушку задержали сотрудники регионального УФСБ при получении в курьерской службе посылки, которую ее знакомая оформила на ее имя. В ней находилось 649 г мефедрона. На допросе мужчина, с которым девушка вместе забирала посылку, заявил, что ей не было известно о ее содержимом.
Однако после того, как была задержана третья участница преступления, которая и заказала отправление, знакомый студентки изменил свои показания.
Осужденная девушка настаивает, что не знала о содержимом посылки. С ее слов, она думала, что забирает косметику, которую они заказали в интернет-магазине вместе с подругой.
Дело дважды рассматривал суд присяжных. И дважды девушка была оправдана. Но вторая коллегия вынесла вердикт с минимальным перевесом, а после одна из заседательниц изменила свое решение.
В результате студентку приговорили к восьми годам колонии, двое других участников дела лишились свободы на пять лет каждый, пишет «ФедералПресс».
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
258
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
500
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3725
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1062
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
412
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
597
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
665
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
548
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
758
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
777
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
504
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
831
Мероприятия