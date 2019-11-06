Более 52 миллионов человек в России сделали прививки от гриппа
6 ноября 2019 09:10
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Более 52 миллионов человек в России сделали прививки от гриппа. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Как рассказали в ведомстве, сейчас в стране отмечается низкий уровень заболеваемости. Вирусы гриппа диагностируют в единичных случаях.
По данным ВОЗ, во всех странах Европейского региона активность гриппа также фиксируется на низких уровнях, передает Радио Маяк.
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