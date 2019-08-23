Российские ученые создали сверхпрочный бетон
23 августа 2019 13:21
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Инженеры из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) разработали новый сорт бетона повышенной прочности. Он также подходит для строительства в зонах Дальнего Востока и Крайнего Севера.
Бетон не растрескивается, не пропускает воду и выдерживает сильные морозы, говорится в сообщении ДВФУ.
Марочная прочность нового материала (показатель, который достигается через 28 дней после заливки) в 2,7–3,3 раза выше, чем у традиционных смесей. Также он в три раза более морозостоек и в четыре раза более водонепроницаем.
Кроме того, новинка не требует паровой и температурной обработки перед заливкой. Это позволит не только снизить энергозатраты, но и избежать лишних выбросов тепла в атмосферу, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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