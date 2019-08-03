Путин подписал закон о возобновлении "дачной амнистии"
3 августа 2019 10:19
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Владимир Путин подписал закон о возобновлении "дачной амнистии" и расширении ее действия. Предыдущая версия документа перестала действовать 1 марта.
Новый закон устанавливает до весны 2021 года упрощенный порядок строительства и регистрации прав в отношении жилых домов, строений, садовых домов на дачных земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года.
Оформление прав на эти объекты будет осуществляться в упрощенном порядке – на основании техплана, передает Радио Маяк.
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