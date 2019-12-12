Исполнение нацпроектов на 1 ноября составило 67%
12 декабря 2019 09:28
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Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам Кудрина, он надеется на более динамичное исполнение в следующем году.
По словам Кудрина, такие объемы неисполнения говорят, в частности, о том, что некоторые процедуры следует сделать менее бюрократизированными, передает Радио Маяк.
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