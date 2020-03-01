Доступ к Госуслугам и сайтам органов власти становится бесплатным с 1 марта 2020 года
1 марта 2020 10:05
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Идею гго предложил президент в послании Федеральному собранию. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов, передает Радио Маяк.
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