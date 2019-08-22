Эксперты рассказали, почему свободных денег у россиян становится больше
22 августа 2019 13:16
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Так, потери индекса свободных денег составили 10 %, а значение достигло отметки в 29,3 тыс. рублей. При этом среднегодовое значение индекса продолжает медленно, но расти. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».
Отмечается, что подобная динамика наблюдается уже не первый год. Причины роста свободных денег объясняются дополнительными выплатами, повышением доходов.
Президент «Ромира» Андрей Милехин добавил, что после ситуация с доходами и расходами возвращается в привычное русло. Исследование проводилось на основе данных 40 тысяч граждан в 220 городах России.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, при этом доходы россиян продолжают падать. Согласно данным Счетной палаты, в первой половине текущего года реальные доходы граждан снизились на 1,3%.
Фото: pixabay.com
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