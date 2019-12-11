Журнал Time впервые выбрал человеком года подростка
11 декабря 2019 19:05
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До 16-летней Тунберг самым молодым обладателем этого звания был Чарльз Линдберг: журнал назвал его человеком года в 1927 году, когда 25-летний летчик стал первым, кто в одиночку совершил трансатлантический перелет.
В нынешнем году на высокое звание среди прочих претендовали президент США Дональд Трамп, основатель Facebook Марк Цукерберг, участники протестов в Гонконге и анонимный осведомитель, пожаловавшийся на Трампа после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В августе 2018 года Тунберг впервые вышла к зданию парламента Швеции с требованием обратить внимание на проблему глобального потепления и выполнить Парижское соглашение. В дальнейшем она стала проводить акции протеста по пятницам и призывала всех последовать ее примеру. К Тунберг присоединились другие активисты, а ее акция «Пятницы ради будущего» стала одноименным движением.
В сентябре активистка выступила на саммите ООН, посвященном борьбе с изменениями климата. Там она обвинила лидеров стран в бездействии, заявив, что их интересует лишь экономический рост, тогда как человечество находится «на пороге массового вымирания».
Фото: соцсети
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