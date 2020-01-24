Выздоровела женщина, первая в мире заразившаяся вирусом в Китае
24 января 2020 18:45
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Речь идет о 56-летней женщине, которая долгое время жила в городе Ухань, откуда распространился коронавирус. Агентство отмечает, что она почувствовала себя плохо 10 января, а через два дня приехала в Шанхай,15 января ее госпитализировали. Проведя обследование, Национальная комиссия выявила у нее новый вирус и подтвердила, что это первый случай заражения в регионе.
В ходе лечения состояние женщины улучшилось, а температура тела не превышает норму уже шесть дней. У нее также уменьшились проблемы с дыханием, а результаты тестов, которые проверяют реакцию нуклеиновых кислот вируса, были отрицательными. Оценив ее состояние, экспертная группа комиссии пришла к выводу, что ее можно выписать, передает Sina.
К 24 января жертвами китайского коронавируса стали 26 человек, еще 894 человека числятся заразившимися. Первоначально вирус обнаружили в городе Ухань, позже случаи заболевания подтвердили в других китайских городах, а также в Южной Корее, США, Таиланде, Гонконге. В итоге власти решили закрыть Ухань для выезда. Там также начали строить больницу, куда поместят всех, у кого диагностировали заболевание. Власти обещали завершить строительство за шесть дней.
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