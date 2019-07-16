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Новости /  В мире  

Воры отказались красть технику Apple в США

16 июля 2019 20:08
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Воры вынесли из дома кучу гаджетов, но при этом оставили нетронутыми MacBook Pro 15, iPad и Apple TV. Вся техника Apple осталась на своих местах.
Пользователь Reddit рассказал о необычном случае грабежа, передает iphones.ru.

Воры вынесли из его дома кучу гаджетов: телевизор, Bluetooth-наушники, ноутбук HP, DSLR-камеру, наушники Logitech и компьютер. Но при этом оставили нетронутыми MacBook Pro 15, iPad и Apple TV. Вся техника Apple осталась на своих местах.

По всей видимости, грабители испугались того, что их местоположение могут отследить полицейские.

Особенно это стало возможно благодаря обновлённому приложению Локатор в iOS 13, iPadOS и macOS Catalina. С его помощью можно смотреть за геопозицией устройств даже при отсутствии соединения с интернетом. Насколько хорошо работает система на практике — неизвестно.

Проверять на себе воры это явно не стали. Да и они могли не знать, какая операционка стояла на гаджетах.
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