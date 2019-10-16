В Риме госпитализировали 29 человек после ДТП с автобусом
16 октября 2019 14:31
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По предварительной информации, полный пассажиров автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с деревом.
Девять человек из числа госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
На месте аварии медики оказывают помощь еще пяти-шести пострадавшим, после оценки их состояния будет принято решение и об их доставке в медучреждения.
Водитель автобуса будет подвергнут проверке на алкоголь и наркотики. Среди версий произошедшего – его внезапное недомогание. Также не исключается, что водитель отвлекся за рулем или был ослеплен солнцем. Муниципальная транспортная компания Atac заявила, что после ДТП открыла внутреннее расследование.
Фото: pixabay
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