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Новости /  В мире  

В Риме госпитализировали 29 человек после ДТП с автобусом

16 октября 2019 14:31
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По предварительной информации, полный пассажиров автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с деревом.
Двадцать девять человек оказались в больнице в результате ДТП с автобусом на северо-западе Рима, сообщили журналистам представители экстренных служб, передает РИА Новости.

По предварительной информации, полный пассажиров автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с деревом.

Девять человек из числа госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

На месте аварии медики оказывают помощь еще пяти-шести пострадавшим, после оценки их состояния будет принято решение и об их доставке в медучреждения.
Водитель автобуса будет подвергнут проверке на алкоголь и наркотики. Среди версий произошедшего – его внезапное недомогание. Также не исключается, что водитель отвлекся за рулем или был ослеплен солнцем. Муниципальная транспортная компания Atac заявила, что после ДТП открыла внутреннее расследование. 



Фото:   pixabay
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