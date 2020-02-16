В Китае вдвое снизилась доля тяжелобольных коронавирусом
16 февраля 2020 23:49
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По его словам, если в городе — очаге инфекции Ухани по состоянию на 28 января доля тяжелобольных составляла 32,6% от общего числа заболевших, то 15 февраля этот показатель упал до 21,6%.
Тем временем в провинции Хубэй 27 января 18,4% от всех пациентов пребывали в тяжёлом состоянии, а 15 февраля — уже 11,1%.
Эти данные, подчеркнул Ми Фэн, свидетельствуют об эффективности усилий властей по профилактике и лечению китайской пневмонии.
Фото: ТАСС / Zuma/Лайф
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