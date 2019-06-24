В Китае мужчина с разбега поймал выпавшего из окна многоэтажки ребенка. Видео
24 июня 2019 22:19
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Героем стал сотрудник местного отдела электроснабжения Чэнь Хао, который в нерабочее время проходил у дома, когда услышал сверху плач и увидел на подоконнике окна на втором этаже (судя по видео, имеется в виду окно третьего этажа, под которым находится балкон без пола, а на первом этаже - офисы) мальчика, который мог в любое время сорваться вниз. Он попросил малыша не двигаться, а своего коллегу забраться на здание, чтобы его снять, сообщает CCTV+.
Но внезапно ребенок сорвался и Чэню пришлось бежать, чтобы поймать упавшего на руки. Позже вернулась мать ребенка, женщина по имени Рен, и отправилась с сыном в больницу, где выяснилось, что он не получил травм. Она поблагодарила Чэня за спасение сына. "Если бы он не поймал его, мой ребенок, скорее всего, пострадал", - отметила она.
Видео здесь.
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