В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых
13 декабря 2019 18:47
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По данным издания, в учреждении установлено "дерево желаний", к которому постояльцы могут прикреплять записки с заветными мечтами.
Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.
Как отмечает менеджер учреждения, сотрудники стараются помогать людям жить полноценной жизнью, поэтому желание Джоан исполнили.
По словам пенсионерки, выступление позволило ей вновь почувствовать себя молодой.
Фото из открытых источников
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