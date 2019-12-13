Я нашел ошибку
Главные новости: 
Его задержали, он стал фигурантом уголовного дела.
Менеджер «МТС» продавал данные абонентов третьим лицам
Как рассказала Ангела Меркель, процесс урегулирования конфликта в Донбассе пока
Лидеры стран Евросоюза единогласно решили продлить санкции против России
На зимний перерыв в чемпионате молодежный состав «Крыльев Советов» ушел на шестом месте.
Много забивая и немало пропуская, «молодежка» «Крыльев Советов» продолжает борьбу за медали
В Госдуме свое решение объяснили тем, что полная отмена транспортного налога приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ.
Госдума отказалась отменять транспортный налог
В четырех самарских парках ждут любителей покататься на коньках. Здесь также оборудованы пункты проката коньков.
В новом сезоне в Самаре будет работать более 120 бесплатных катков
С 1 января 2020 года в Самарской области начнет действовать новая кадастровая стоимость для определенных категорий земельных участков.
Стоимость выкупа земельных участков в ОЭЗ «Тольятти» снизится на 30%
По словам пенсионерки, выступление позволило ей вновь почувствовать себя молодой.
В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых
Такое обращение к областным коллегам инициировала в конце ноября дума Октябрьска.
Службу по призыву хотят включить в стаж, учитываемый при досрочном выходе на пенсию
сегодня  Пятница, 13 декабря, 21:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/12:
USD 63.23
-0.34
EUR 70.43
-0.03
Новости /  В мире  

В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых

13 декабря 2019 18:47
93
По словам пенсионерки, выступление позволило ей вновь почувствовать себя молодой.
Британская пенсионерка попросила вызвать стриптизера в дом престарелых, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

По данным издания, в учреждении установлено "дерево желаний", к которому постояльцы могут прикреплять записки с заветными мечтами.

Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.

Как отмечает менеджер учреждения, сотрудники стараются помогать людям жить полноценной жизнью, поэтому желание Джоан исполнили.

По словам пенсионерки, выступление позволило ей вновь почувствовать себя молодой. 



Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
174
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
310
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
704
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
613
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
548
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
877
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
264
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
528
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
595
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
829
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2039
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2535
Весь список

Мероприятия
В Самаре открылась выставка «Портрет семьи» из собрания Государственного Русского музея
В Самарской области выбрали лучших специалистов местного самоуправления и лучшего гражданского служащего
В СОУНБ состоится большой Рождественский бал с соблюдением традиций светских гостиных XIX века
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные